Минприроды отобрало более 50 проб для проверки качества воды в реках Сейм и Десна

Минприроды Украины продолжает активно контролировать качество воды в реках Сейм и Десна. Уже отобрано более 50 проб, которые направлены на анализ в лабораторию.

Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала ТРК "Киев".

"Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами", отметил он.

По его словам, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях уже проведено семь заседаний комиссий ТЭБ и ЧС на районном и областном уровнях. Жителям запрещено использовать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.

Краснолуцкий добавил, что для определения дальнейших действий сегодня состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем будут приняты решения относительно действий органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться за несколько дней", - подытожил Краснолуцкий.