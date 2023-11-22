Есть ли испытательный срок при рекрутинге в ВСУ: разъяснение Минобороны

"В армии нет испытательного срока", - пояснила представитель оборонного ведомства, отвечая на вопрос ведущих, может ли человек, который к примеру подается на штурмовика, иметь время на "пробу".

"Человек откликается на ту или иную вакансию, и в этот момент рекрутер видит резюме человека. То есть можно уже смотреть, насколько те или иные компетенции подходят. Затем происходит взаимодействие между лицом и рекрутером и решается, действительно ли человек подходит", - рассказала Калмыкова о деталях рекрутинга.

Также заместитель главы Минобороны отметила, что на компанию и возлагается миссия провести то собеседование и дать "такого человека в подразделение, которое действительно будет на своем месте".

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, недавно Министерство обороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы. Она предусматривает, что каждый желающий гражданин может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько в рамках рекрутинга в ряды ВСУ планируют набрать, и какие вакансии пользуются спросом.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.

Добавим также, что в Минобороны 5 ноября при объявлении об утверждении новой концепции набора в армию уточняли, что пока продолжается война, призыв на срочную службу в армии будет оставаться.