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Есть ли испытательный срок при рекрутинге в ВСУ: разъяснение Минобороны

Фото: в Минобороны Украины разъяснили детали рекрутинга в армию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

При рекрутинге в ряды Вооруженных сил Украины принимаются резюме от соискателей на ту или иную открытую вакансию. Если заявка проходит "конкурс" и собеседование прошло успешно, гражданин направляется в подразделение уже для несения воинской службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"В армии нет испытательного срока", - пояснила представитель оборонного ведомства, отвечая на вопрос ведущих, может ли человек, который к примеру подается на штурмовика, иметь время на "пробу".

"Человек откликается на ту или иную вакансию, и в этот момент рекрутер видит резюме человека. То есть можно уже смотреть, насколько те или иные компетенции подходят. Затем происходит взаимодействие между лицом и рекрутером и решается, действительно ли человек подходит", - рассказала Калмыкова о деталях рекрутинга.

Также заместитель главы Минобороны отметила, что на компанию и возлагается миссия провести то собеседование и дать "такого человека в подразделение, которое действительно будет на своем месте".

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, недавно Министерство обороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы. Она предусматривает, что каждый желающий гражданин может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько в рамках рекрутинга в ряды ВСУ планируют набрать, и какие вакансии пользуются спросом.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.

Добавим также, что в Минобороны 5 ноября при объявлении об утверждении новой концепции набора в армию уточняли, что пока продолжается война, призыв на срочную службу в армии будет оставаться.

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