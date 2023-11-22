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Рекрутинг в ВСУ: сколько планируют набрать и какие вакансии пользуются спросом

Украина, Среда 22 ноября 2023 14:11
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Рекрутинг в ВСУ: сколько планируют набрать и какие вакансии пользуются спросом Фото: в Минобороны Украины рассказали, сколько рекрутов планируют набрать (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны Украины предполагают, что в рамках рекрутинга в ряды ВСУ удастся трудоустроить несколько тысяч человек. При этом уже сейчас проявились вакансии-фавориты - связанные с ІТ и штурмовики.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы понимаем, что подход такой к рекрутингу будет идти каскадом. То есть сначала люди будут присматриваться, а дальше все больше доверять такому подходу. Таким образом, уже было и раньше трудоустроено в армию несколько тысяч человек", - рассказала она.

Калмыкова добавила, что Минобороны планирует выйти на "такие хорошие цифры" в сотрудничестве с внешними агентами, а также развивая свою внутреннюю систему, над разработкой которой уже работают.

Популярные вакансии

Как отметила заместитель министра обороны, наиболее востребованы однозначно те люди, которые "больше всего проводят времени у компьютера", то есть вакансии, связанные с ІТ.

"Больше всего отзывов именно на эти вакансии. Но мы видим, что и на вакансии штурмовиков, например, очень хорошие отзывы. Это может звучать как маленькие цифры. Но когда на 1 должность штурмовика происходит 10 отзывов – это очень хороший показатель", – констатировала она, отметив, что это люди, которые понимают, что они пойдут служить с оружием в руках на передовую и осознают все риски.

Рекрутинг в Украине

Недавно Министерство обороны запустило проект, который позволит мужчинам и женщинам найти подходящую вакансию и вступить в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию. Сотрудничать власти планируют, в частности, с разными рекрутинговыми компаниями. На пример, ведомство уже договорилось о сотрудничестве с компанией Work.ua. На сайте поиска работы появится информация об открытых вакансиях в армии. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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