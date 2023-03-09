Есть ли у Украины и США разногласия по Бахмуту: что говорят у Зеленского

У Украины и Соединенных Штатов нет разногласий в вопросе обороны Бахмута.

Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина .

"Буквально вчера у меня и генерала Залужного был разговор с Джейком Салливаном (советник президента США по нацбезопасности, - ред.) и генералом Милли (глава объединенного комитета начальников штабов, - ред.) Еще раз было подчеркнуто, что у нас нет никаких разногласий с нашими партнерами относительно того, что мы держим Бахмут. Они об этом знают и нас поддерживают", - заявил он.

Глава ОП добавил, что ситуация в Бахмуте "сложная", но защитников города стремятся обеспечить всем необходимым для его обороны.

Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.

Президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и поручил военным собрать помощь для Бахмута.

Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

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