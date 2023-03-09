ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть ли у Украины и США разногласия по Бахмуту: что говорят у Зеленского

Новина українською →
Четверг 09 марта 2023 20:22
Есть ли у Украины и США разногласия по Бахмуту: что говорят у Зеленского Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

У Украины и Соединенных Штатов нет разногласий в вопросе обороны Бахмута.

Об этом в разговоре с журналистами рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Буквально вчера у меня и генерала Залужного был разговор с Джейком Салливаном (советник президента США по нацбезопасности, - ред.) и генералом Милли (глава объединенного комитета начальников штабов, - ред.) Еще раз было подчеркнуто, что у нас нет никаких разногласий с нашими партнерами относительно того, что мы держим Бахмут. Они об этом знают и нас поддерживают", - заявил он.

Глава ОП добавил, что ситуация в Бахмуте "сложная", но защитников города стремятся обеспечить всем необходимым для его обороны.

Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.

Президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и поручил военным собрать помощь для Бахмута.

Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях