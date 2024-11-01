Есть ли у россиян ресурсы для наступления на Запорожье: оценка эксперта

У российских войск недостаточно ресурсов для наступления на Запорожье. Однако оккупанты могут интенсифицировать боевые действия в Запорожской области.

"Сама угроза для Запорожья сейчас отсутствует. Если мы говорим об оккупации. Для Запорожья самая большая угроза - это террор гражданского населения", - сказал Коваленко.

По его словам, у россиян есть ресурс, чтобы интенсифицировать боевые действия в Запорожской области. Прежде всего, чтобы вернуть под свой контроль те территории, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ.

"Если им это удастся, то они будут сразу формировать направление на Орехов, а также будут пытаться сформировать направление на Гуляйполе. Вот это будет происходить. А вот наступление на Запорожье, достаточно ресурса для такой операции у них просто нет", - отметил эксперт.