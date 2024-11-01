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Есть ли у россиян ресурсы для наступления на Запорожье: оценка эксперта

Пятница 01 ноября 2024 19:01
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Есть ли у россиян ресурсы для наступления на Запорожье: оценка эксперта Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Александр Коваленко

У российских войск недостаточно ресурсов для наступления на Запорожье. Однако оккупанты могут интенсифицировать боевые действия в Запорожской области.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сама угроза для Запорожья сейчас отсутствует. Если мы говорим об оккупации. Для Запорожья самая большая угроза - это террор гражданского населения", - сказал Коваленко.

По его словам, у россиян есть ресурс, чтобы интенсифицировать боевые действия в Запорожской области. Прежде всего, чтобы вернуть под свой контроль те территории, которые они потеряли во время контрнаступления ВСУ.

"Если им это удастся, то они будут сразу формировать направление на Орехов, а также будут пытаться сформировать направление на Гуляйполе. Вот это будет происходить. А вот наступление на Запорожье, достаточно ресурса для такой операции у них просто нет", - отметил эксперт.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, в октябре в СМИ появилась информация, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем. Также оккупанты усилили воздушные удары по городу, используя управляемые авиационные бомбы.

На днях в сети появилась информация о взятии под контроль российскими войсками поселка Левадное в Запорожской области. В ВСУ подтвердили продвижение врага в том направлении.

К тому же военные предупредили об угрозе на южном фронте. Несколько собеседников РБК-Украина в военных и политических кругах опасаются, что оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

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