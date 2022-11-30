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Есть ли у россиян планы наступать на Киев с Беларуси: ответ КГВА

Иллюстративное фото: в КГВА рассказали, есть ли у россиян планы наступать на Киев с Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не наблюдает формирования вражеских ударных групп в приграничных районах Беларуси, но угроза наступления сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко в эфире телемарафона.

"На данный момент информации о создании ударной группировки для наступления с территории Беларуси всеми видами разведки не наблюдается. Личный состав Вооруженных сил РФ находится на полигонах Беларуси, где проходит боевая подготовка. Их численность не меняется на протяжении двух месяцев - это приблизительно 9 тысяч личного состава. Но угроза наступления с территории Беларуси существует, она не снимается с повестки дня", - отметил Попко.

По его словам, силы обороны Киева находятся в состоянии боевой готовности. Также проводится слаживание органов управления.

"Помимо этого, наращиваются системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны, огневого поражения противника, материально-технического обеспечения", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина заявлял, что российские оккупанты будут пытаться захватить Киев, если у них будет такая возможность, поскольку столица все еще остается целью агрессора.

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