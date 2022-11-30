Есть ли у россиян планы наступать на Киев с Беларуси: ответ КГВА

"На данный момент информации о создании ударной группировки для наступления с территории Беларуси всеми видами разведки не наблюдается. Личный состав Вооруженных сил РФ находится на полигонах Беларуси, где проходит боевая подготовка. Их численность не меняется на протяжении двух месяцев - это приблизительно 9 тысяч личного состава. Но угроза наступления с территории Беларуси существует, она не снимается с повестки дня", - отметил Попко.

По его словам, силы обороны Киева находятся в состоянии боевой готовности. Также проводится слаживание органов управления.

"Помимо этого, наращиваются системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны, огневого поражения противника, материально-технического обеспечения", - добавил он.