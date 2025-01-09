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Есть ли опасения, что Трамп прекратит работу "Рамштайна": что говорит глава Пентагона

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Формат "Рамштайн" является очень важным для поддержки Украины. И будущая администрация Дональда Трампа будет принимать решение о его судьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны США Ллойда Остина по итогам "Рамштайна".

У главы Пентагона поинтересовались, опасается ли он, что Дональд Трамп может остановить работу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). 

"Мой ответ таков: их решение - это то решение, которое они примут. Сейчас я не буду спекулировать, произойдет ли это. То, что я могу сказать сейчас, то это то, что это очень важно не только для Украины, но и для США, Европы и всего мира", - отметил Остин. 

Он напомнил, что несмотря на то, что будущая администрация Трампа будет принимать решение, в США “сделают все возможное, чтобы продолжать работать на пользу Украине”. 

По словам Остина, сегодня на "Рамштайне" он слышал от коллег, что работа США и такой формат являются важными. При этом он добавил, что "Рамштайн" - не единый формат, который может сработать. 

 

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 9 января, состоялась последняя встреча в формате "Рамштайн" перед инаугурацией Дональда Трампа. Пока неизвестно, продолжит ли Контактная группа по обороне Украины свою работу.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что такой формат необходимо сохранить и в будущем.

При этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что он надеется на дальнейшие встречи в формате "Рамштайн", поскольку нет смысла разрушать то, что дает результаты.

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