RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть ли основания для радикальных изменений законодательства по мобилизации: что говорят в Раде

Фото: народный депутат Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время нет оснований для радикальных изменений законодательства по мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представителя президента в ВР Федора Вениславского во время пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ.

"С точки зрения деятельности Верховной Рады Украины, с точки зрения законодательной основы, оснований для каких-либо радикальных изменений законодательства по мобилизации нет", - сказал Вениславский.

Он напомнил, что территориальные центры комплектования и социальные поддержки - это фактически структура Вооруженных сил Украины, которыми руководят офицеры, имеющие подчиненность по вертикали главнокомандующему Вооруженными силами.

"Поэтому, если руководители сектора безопасности и обороны сочтут, что есть какие-то основания для увеличения количественных или качественных показателей мобилизованных граждан Украины, то они на сегодняшний день имеют все возможности для того, чтобы это сделать в рамках действующего законодательства", - пояснил депутат.

Вениславский также отметил, что комитет постоянно работает в плане усовершенствования законодательства в сфере мобилизации, и в целом усовершенствования деятельности сектора безопасности и обороны.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада приняла закон об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. Однако он до сих пор не подписан украинским президентом Владимиром Зеленским.

Накануне в колонке The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный высказал мнение о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

По словам Залужного, из-за недостаточного количества призывников, пока нет возможности просто уволить находящихся на фронте солдат. Более того, он подчеркнул, что Россия может нанести удар по тренировочным центрам.

В то же время, он отметил, что в Украине до сих пор есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаМобилизация в Украине