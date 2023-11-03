Есть ли основания для радикальных изменений законодательства по мобилизации: что говорят в Раде

В настоящее время нет оснований для радикальных изменений законодательства по мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представителя президента в ВР Федора Вениславского во время пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ .

"С точки зрения деятельности Верховной Рады Украины, с точки зрения законодательной основы, оснований для каких-либо радикальных изменений законодательства по мобилизации нет", - сказал Вениславский.

Он напомнил, что территориальные центры комплектования и социальные поддержки - это фактически структура Вооруженных сил Украины, которыми руководят офицеры, имеющие подчиненность по вертикали главнокомандующему Вооруженными силами.

"Поэтому, если руководители сектора безопасности и обороны сочтут, что есть какие-то основания для увеличения количественных или качественных показателей мобилизованных граждан Украины, то они на сегодняшний день имеют все возможности для того, чтобы это сделать в рамках действующего законодательства", - пояснил депутат.

Вениславский также отметил, что комитет постоянно работает в плане усовершенствования законодательства в сфере мобилизации, и в целом усовершенствования деятельности сектора безопасности и обороны.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада приняла закон об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. Однако он до сих пор не подписан украинским президентом Владимиром Зеленским.

Накануне в колонке The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный высказал мнение о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

По словам Залужного, из-за недостаточного количества призывников, пока нет возможности просто уволить находящихся на фронте солдат. Более того, он подчеркнул, что Россия может нанести удар по тренировочным центрам.

В то же время, он отметил, что в Украине до сих пор есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей.