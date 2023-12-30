Есть ли перспективы открытия суда присяжных и суда военных в Украине: мнение главы комитета ВР

Открытие суда присяжных и суда военных потребует колоссальных затрат и времени для решения этого вопроса.

Суд присяжных

По словам Маслова, сейчас есть законопроект на рассмотрении. В целом он поддерживает эту инициативу, особенно в модели Соединенных Штатов Америки, где по ряду категории дел решение принимает суд присяжных. Впрочем, с открытием могут возникать проблемы, в том же числе относительно элементарного размещения присяжных в зале судебных заседаний.

"Вопрос обеспечения возможности вынесения ими вердикта в изоляции от постороннего влияния. На это достаточно серьезные средства должны быть. А я напомню, когда заработная плата секретаря судебного заседания копейки, тратить средства на полное переоборудование судебных залов - проблема. Написать об этом закон - только половина дела. Вот как этот закон реализовать и где взять на это деньги?", - отметил председатель Комитета Рады по вопросам правовой политики.

Военный суд

Относительно военного суда - существуют разные модели. Первая, например, создание отдельной вертикали, которая также потребует колоссальных затрат.

"Кроме этого, это набор судей. Мы изменили процедуру отбора, приняли соответствующий законопроект, но все равно это одна длительная процедура. Учитывая весь массив задач, которые сейчас имеет Высшая квалификационная комиссия судей, это все займет 12-14 месяцев", - добавил Маслов.

Важнейший вопрос заключается именно в расходах. Есть ли у Украины достаточно средств, чтобы построить отдельную судебную вертикаль, когда сегодня страна не может обеспечить потребности существующих судов.

По мнению Маслова, сегодня открытие военного суда, с организационной точки зрения, не является уместным.

"Я сторонник того, чтобы в отдельных судах были судьи, которые специализируются на рассмотрении соответствующей категории дел. Они должны быть соответственно обучены. Многие судьи уже проходили обучение, та же Национальная школа судей предметно занималась их обучением вместе с международными партнерами. Сейчас у нас уже есть опыт рассмотрения военных и военных преступлений", - добавил Маслов.