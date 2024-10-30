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Есть ли обвал фронта на Донбассе: оценка военного

Среда 30 октября 2024 18:46
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Есть ли обвал фронта на Донбассе: оценка военного Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Ситуация в Донецкой области сейчас сложная ситуация, есть серьезная угроза обороне украинских войск. Однако обвала фронта нет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Я конечно не генерал, но, как я знаю, посыпался фронт - это когда обрушивается оборона на отрезке 20-30 километров в глубину и ширину, когда войска попадают в окружение, когда мы видим, что враг занимает плацдармы и наступает быстро", - сказал Тимочко.

В качестве примера он привел обвал российской обороны во время наступления ВСУ в Харьковской области.

"А на направлении, где продолжаются тяжелые бои уже 2 года, где все разрушено и максимальное скопление вражеских сил, мы можем говорить о сложной обстановке, о серьезной угрозе для нашей обороны, о трудностях, с которыми сталкиваются наши военные, но говорить об обвале...", - добавил военный.

Он отметил, что решение об отступлении ВСУ с какого-либо участка фронта принимает старшее военное командование в соответствии с ситуацией.

"Я не видел целых колонн наших пленных военных, которые сдаются в плен, может ли десятки единиц техники, которые враг захватил, или может составы. Если отступают, значит принимается какое-то решение. Решение на уровне ситуации, которая известна старшему командованию и может быть неизвестно среднему звену", - добавил Тимочко.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. С начала суток, 30 октября, на фронте состоялся 51 бой, больше всего - на Кураховском направлении.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватового, в западной и центральной части Селидового, к востоку от Курахового и к юго-западу от Донецка в районе Угледара.

Тем временем украинские защитники возобновили позиции в Торецке.

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