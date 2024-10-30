Есть ли обвал фронта на Донбассе: оценка военного

Ситуация в Донецкой области сейчас сложная ситуация, есть серьезная угроза обороне украинских войск. Однако обвала фронта нет.

"Я конечно не генерал, но, как я знаю, посыпался фронт - это когда обрушивается оборона на отрезке 20-30 километров в глубину и ширину, когда войска попадают в окружение, когда мы видим, что враг занимает плацдармы и наступает быстро", - сказал Тимочко.

В качестве примера он привел обвал российской обороны во время наступления ВСУ в Харьковской области.

"А на направлении, где продолжаются тяжелые бои уже 2 года, где все разрушено и максимальное скопление вражеских сил, мы можем говорить о сложной обстановке, о серьезной угрозе для нашей обороны, о трудностях, с которыми сталкиваются наши военные, но говорить об обвале...", - добавил военный.

Он отметил, что решение об отступлении ВСУ с какого-либо участка фронта принимает старшее военное командование в соответствии с ситуацией.

"Я не видел целых колонн наших пленных военных, которые сдаются в плен, может ли десятки единиц техники, которые враг захватил, или может составы. Если отступают, значит принимается какое-то решение. Решение на уровне ситуации, которая известна старшему командованию и может быть неизвестно среднему звену", - добавил Тимочко.