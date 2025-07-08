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Есть ли в морях носители "Калибров": в ВМС дали ответ

Фото: в Черном море нет носителей "Калибров" (youtube)
Автор: Мария Рагуткина

В Черном и Азовском морях в настоящее время, 8 июля, нет вражеских кораблей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

"В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - сообщили в ВМС Украины.

Также сообщается, что прошедшие сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - семь кораблей, из которых шесть продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • а к Азовскому морю - шесть кораблей, из которых один направлялся из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию", - подчеркнули в ВМС Украины.

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия за прошедшие сутки, 7 июля, потеряла 1100 солдат. В частности Силы обороны поразили: три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и не только.

Согласно данным ISW, российские войска продвинулись на нескольких направлениях: на севере Сумской области и в районе Новопавловки, Торецка и Покровска.

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