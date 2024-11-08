Является ли грехом хейт в соцсетях: что говорит Епифаний

Он отмечает, что агрессивные высказывания, хейт и враждебность являются формами духовного падения и могут иметь последствия не только в жизни, но и в вечности.

По словам митрополита, ненависть и злоба всегда направлены на уничтожение личности, поскольку стремятся унизить или ранить человека.

По его словам, поддавшись такой эмоции, человек разрушает не только внутреннее спокойствие, но и свои отношения с ближними, создавая атмосферу напряжения и разобщенности.

По мнению Епифания, важно отвечать на зло добром, ведь христианское учение призывает к любви даже к врагам.

Митрополит также обращает внимание на то, что хейт в соцсетях, как и в реальной жизни, является выражением человеческого греха, а значит нуждается в покаянии и самоконтроле.

Хейт - это зависимость, которая, по его словам, может вовлечь человека в еще большую агрессию и стресс, разжигая еще большую поляризацию в обществе. Он призывает украинцев оставаться едиными и не позволять хейту разрушать их изнутри, особенно в такие непростые времена.

Епифаний дал советы украинцам, как противостоять хейту:

не реагировать и не давать ему "поживы",

не вступать в пустые споры,

не уподобляться тем, кто распространяет ненависть.

"Писание учит нас на зло отвечать добром. В случае хейтеров это может быть благодарность за совет, поддержка и понимание, что определенный человек в данный момент находится в смятении, в неуравновешенном душевном, эмоциональном или психическом состоянии. Можно мысленно или словесно простить ему оскорбления, при необходимости выразить свое несогласие с агрессивными и невежливыми высказываниями, вместо этого пожелать доброго дня, мира и покоя", - объяснил он.

Митрополит отметил, что зло нужно побеждать через добро, ведь одно зло другим злом побеждено быть не может.