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До сих пор ли в Раде существует монобольшинство "Слуги народа": ответ Стефанчука

Среда 18 июня 2025 08:45
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До сих пор ли в Раде существует монобольшинство "Слуги народа": ответ Стефанчука Фото: Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Сегодня во фракции "Слуга народа" находится 231 народный депутат, что позволяет сохранять "монобольшинство" в Верховной Раде.

Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук в большом интервью РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что фракция сохраняет необходимое количество народных депутатов для монобольшинства - более 226.

По его словам, то, что отдельные народные избранники из фракции не поддерживают определенные решения, является проявлением их личной парламентской позиции. В то же время в ряде случаев "Слуга народа" голосует вместе с "Европейской солидарностью", "Голосом", "Доверием", "За будущее", или "За жизнь и мир" - все зависит от конкретного вопроса.

"Мы проходим по каждому законопроекту. И мы не просто его вносим в зал. Мы четко понимаем, ориентировочно, сколько голосов будет, сколько времени это займет. Потому что спланированность работы парламента очень важна для того, чтобы мы принимали те законы, которые нужны для страны. И парламент с этим справляется", - добавил он.

Глава парламента добавил, что несмотря на четвертый год полномасштабной войны - Рада продолжает работать: принимает решения, позволяет дискутировать, остается открытой для журналистов и не только.

"Именно это и называется парламентаризм", - пояснил Стефанчук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что команда президента Владимира Зеленского вероятно попрощается с брендом "Слуга народа" до будущих выборов.

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Руслан Стефанчук Верховная рада Слуга народа
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