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Поможет ли Украина Молдове военным путем: Данилов назвал условие

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Украина, Пятница 03 марта 2023 10:10
Поможет ли Украина Молдове военным путем: Данилов назвал условие Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Если президент Молдовы Мая Санду обратится к Украине по вопросу оказания помощи, в том числе и военным путем, такой вопрос может быть рассмотрен украинскими властями.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если будет такое обращение, оно может быть рассмотрено с учетом всех процессов и обстоятельств, которые происходят. Тем более, что мы соседи", - отметил он.

Данилов отметил, что у россиян еще сохраняется план по ситуации, связанной с дискредитацией и мятежом на территории Молдовы. И РФ попытается это реализовать, для Украины появится дополнительная точка напряжения, на которую придется обращать внимание.

"Нам нужно будет отвлекать часть своего войска на участок молдавской границы. Это классический прием, здесь ничего нового нет. Россияне с удовольствием более активно задействовали бы и белорусское направление, и Молдову, чтобы мы распыляли силы и возможности", - пояснил секретарь СНБО.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте – материале РБК-Украина " Российский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине ".

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