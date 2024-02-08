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Ждать ли военный билет в "Дії": что говорят в Минцифры

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство цифровой трансформации работает над включением военного билета в "Дію". Но, скорее всего, этого не произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова Forbes Ukraine.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно", - сказал он.

По его словам, этот вопрос пока прорабатывается. "Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении", - добавил Федоров.

Уточнение пресс-службы Минцифы

В пресс-службе ведомства РБК-Украина уточнили не совсем ясные слова министра. "Вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії", - процитировали Федорова.

Кроме того, он заявил, что в "Дії" также не будет военного электронного кабинета. "Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны", - добавил министр.

Функции Дії

"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

Ранее Федоров не однократно заявлял, что повесток для военнообязанных на платформе "Дія" не будет никогда.

Вместе с тем, Федоров заяви, что в "Дії" планируют в ближайшее время запустить онлайн-брак.

"Можно будет просто жениться на "Дії" по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции", - сказал он.

Также, по его словам, планируется запустить кабинет пациента, "чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее".

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