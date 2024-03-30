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Ждать ли Украине блэкаутов: ответ Минэнергетики

Фото: возможны ли блекауты в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас о блэкаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов Российской Федерации.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Гринчук подчеркнула, что на сегодняшний день Украина способна сбалансировать систему и обеспечить ее стабильную работу.

"Но мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, каковы будут последствия. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага", - отметила замминистра энергетики.

 

Российские обстрелы энергетики

Российские террористы в последнее время ужесточили удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты разных типов. Как пример, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151-м средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

В частности, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в нескольких областях Украины.

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