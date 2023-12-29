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Топливо за месяц подешевело на 3-7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Украина, Пятница 29 декабря 2023 13:46
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Топливо за месяц подешевело на 3-7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и автогаз Фото: цены на дизель и бензин упали за декабрь на 3 гривны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо Украине снизились в декабре 2023 года. Автогаз подешевел после резкого роста осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 29 декабря на бензин А-95 составляют 51,48 гривен за литр (-2,88 гривен за месяц), на дизельное топливо 51,50 гривен за литр (-2,80 гривен), на автогаз 29,83 гривен за литр (-6,83 гривен).

Топливо за месяц подешевело на 3-7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Цены на АЗС 29 декабря

Топливо за месяц подешевело на 3-7 гривен: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Причины изменения цен

Напомним, автогаз резко подорожал в Украине в октябре-ноябре из-за сезонного роста спроса в Польше и новых таможенных правил. Как сообщил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, к нам попадала по меньшей мере треть топлива, которое производилось в Российской Федерации или в Беларуси, и затем через разные схемы поступало. "Правила изменились, и такие схемы прекратили массово применять", - сообщил Рябцев.

Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. Сегодня нефть стоит около 77,50 долларов за баррель. За 2023 год цены упали на 10%.

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Цены на бензин
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