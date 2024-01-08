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Будут ли увеличивать акциз на автогаз: Гетманцев рассказал о перспективе

Украина, Понедельник 08 января 2024 16:25
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Будут ли увеличивать акциз на автогаз: Гетманцев рассказал о перспективе Фото: глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Юрий Дощатов

Пока акциз на автогаз увеличивать не будут. Однако, по этому поводу идут дискуссии.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава финансового комитета Верховной рады Данило Гетманцев.

"По автогазу идет дискуссия, и открыл ее я. Но я не собираюсь подавать законопроект. Убежден, что лидерство в таких предложениях должно быть у Минфина в рамках Национальной стратегии доходов", - сказал депутат.

В конце прошлого года Гетманцев анонсировал повышение акцизов на автогаз втрое - до 160-170 евро за 1000 литров.

Депутат отметил, что сейчас в Раде ждут соответствующий законопроект от Минфина.

"Мы ждем предложения от Минфина, который уже около года готовит законопроект. Он уже трижды подавался на Кабмин и трижды возвращался. Речь идет об унификации ставок на топливо со ставками ЕС. Поэтому пока акцизы подниматься не будут", - сказал Гетманцев.

Цены на топливо в Украине.

Недавно мы сообщали, что розничные цены на бензин и дизельное топливо Украины снизились в декабре 2023 года. Автогаз подешевел.

Следует отметить, что цены на автомобильный газ в Украине существенно снизились после резкого подорожания в октябре-ноябре.

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