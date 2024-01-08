Будут ли увеличивать акциз на автогаз: Гетманцев рассказал о перспективе
Пока акциз на автогаз увеличивать не будут. Однако, по этому поводу идут дискуссии.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава финансового комитета Верховной рады Данило Гетманцев.
"По автогазу идет дискуссия, и открыл ее я. Но я не собираюсь подавать законопроект. Убежден, что лидерство в таких предложениях должно быть у Минфина в рамках Национальной стратегии доходов", - сказал депутат.
В конце прошлого года Гетманцев анонсировал повышение акцизов на автогаз втрое - до 160-170 евро за 1000 литров.
Депутат отметил, что сейчас в Раде ждут соответствующий законопроект от Минфина.
"Мы ждем предложения от Минфина, который уже около года готовит законопроект. Он уже трижды подавался на Кабмин и трижды возвращался. Речь идет об унификации ставок на топливо со ставками ЕС. Поэтому пока акцизы подниматься не будут", - сказал Гетманцев.
Цены на топливо в Украине.
Недавно мы сообщали, что розничные цены на бензин и дизельное топливо Украины снизились в декабре 2023 года. Автогаз подешевел.
Следует отметить, что цены на автомобильный газ в Украине существенно снизились после резкого подорожания в октябре-ноябре.
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