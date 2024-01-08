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Чи будуть збільшувати акциз на автогаз: Гетманцев розказав про перспективу

Укрїна , Понеділок 08 січня 2024 16:25
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Чи будуть збільшувати акциз на автогаз: Гетманцев розказав про перспективу Фото: голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова, Юрій Дощатов

Поки акциз на автогаз збільшувати не будуть. Втім, з приводу цього йдуть дискусії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"По автогазу йде дискусія, і відкрив її я. Але я не збираюся подавати законопроєкт. Переконаний, лідерство у таких пропозиціях має бути у Мінфіну в рамках Національної стратегії доходів", - сказав депутат.

Наприкінці минулого року Гетманцев анонсував підвищення акцизів на автогаз втричі - до 160-170 євро за 1000 літрів.

Депутат зазначив, що наразі в Раді чекають на відповідний законопроєкт від Мінфіну.

"Ми чекаємо на пропозиції від Мінфіну, який уже близько року готує законопроєкт. Він уже тричі подавався на Кабмін і тричі повертався. Йдеться про уніфікацію ставок на пальне зі ставками ЄС. Тож поки що акцизи підійматися не будуть", - сказав Гетманцев.

Ціни на паливо в Україні

Нещодавно ми повідомляли, що роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо Україні знизилися в грудні 2023 року. Натомість автогаз подешевшав.

Варто зауважити, що ціни на автомобільний газ в Україні суттєво знизилися після різкого подорожчання в жовтні-листопаді.

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