Чи будуть збільшувати акциз на автогаз: Гетманцев розказав про перспективу
Поки акциз на автогаз збільшувати не будуть. Втім, з приводу цього йдуть дискусії.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
"По автогазу йде дискусія, і відкрив її я. Але я не збираюся подавати законопроєкт. Переконаний, лідерство у таких пропозиціях має бути у Мінфіну в рамках Національної стратегії доходів", - сказав депутат.
Наприкінці минулого року Гетманцев анонсував підвищення акцизів на автогаз втричі - до 160-170 євро за 1000 літрів.
Депутат зазначив, що наразі в Раді чекають на відповідний законопроєкт від Мінфіну.
"Ми чекаємо на пропозиції від Мінфіну, який уже близько року готує законопроєкт. Він уже тричі подавався на Кабмін і тричі повертався. Йдеться про уніфікацію ставок на пальне зі ставками ЄС. Тож поки що акцизи підійматися не будуть", - сказав Гетманцев.
Ціни на паливо в Україні
Нещодавно ми повідомляли, що роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо Україні знизилися в грудні 2023 року. Натомість автогаз подешевшав.
Варто зауважити, що ціни на автомобільний газ в Україні суттєво знизилися після різкого подорожчання в жовтні-листопаді.
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