Будут ли завтра отключать свет: ответ "Укрэнерго"

"Завтра, 22 августа , применение отключений не прогнозируется ", - говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации и ввода ограничений будет сообщено дополнительно. В то же время в "Укрэнерго" просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня, 21 августа, в Украине графики отключения электроэнергии начали действовать на полчаса раньше запланированного.

Отключение света в Украине

В мае 2024 года энергетическая система Украины подверглась обстрелам со стороны РФ. В этой связи пришлось вводить графики отключения электричества. Из-за аномальной жары летом ситуация ухудшилась. Но с 29 июля графики отключений больше не использовались. Они были введены с понедельника, 19 августа, из-за возвращения жары.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в случае отсутствия форс-мажоров, на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии в Украине.

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