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Будут ли отключения света 16 июня: ответ "Укрэнерго"

Суббота 15 июня 2024 18:11
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Будут ли отключения света 16 июня: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное фото: как будут отключать свет 16 июня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 16 июня, на всей территории Украины не будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 16 июня применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Причина такого решения – снижение потребления электроэнергии в выходной день. Однако в случае изменения ситуации в энергосистеме Украины будет сообщено дополнительно.

Будут ли отключения света 16 июня: ответ &quot;Укрэнерго&quot;

Отключение света в Украине

Напомним, после того, как Россия уничтожила более 80% генерации энергетики Украины в стране действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

Позже сообщалось, что из-за жаркой погоды этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии. Это может привести к увеличению дефицита энергетики. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

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