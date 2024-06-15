Будут ли отключения света 16 июня: ответ "Укрэнерго"
В воскресенье, 16 июня, на всей территории Украины не будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 16 июня применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется", - говорится в сообщении.
Причина такого решения – снижение потребления электроэнергии в выходной день. Однако в случае изменения ситуации в энергосистеме Украины будет сообщено дополнительно.
Отключение света в Украине
Напомним, после того, как Россия уничтожила более 80% генерации энергетики Украины в стране действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.
Позже сообщалось, что из-за жаркой погоды этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии. Это может привести к увеличению дефицита энергетики. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.