Будут ли украинцы со светом на Новый год: что говорят в Раде

"Враг пытается весь ноябрь и декабрь приложить все усилия, чтобы украинцы были без света в своих домах. Но мы видим, что сегодня у нас 30 декабря, конец 2024 года, но врагу не удалось, несмотря на 14 массированных ракетных атак оставить украинцев зимой на Новый год без электроэнергии", - сказал Нагорняк.

Он отметил, что сейчас в Украине действуют незначительные графики отключений света. Когда россияне разрушают энергетическую систему, то атомщики применяют превентивные меры и разгружают атомные энергоблоки. Затем приходится их быстро загружать снова, чтобы вернуть баланс в энергосистеме.

"Поэтому наши украинские энергетики уже прошли такой путь, что они смогут следующему поколению передавать безумный опыт и нашим партнерам также. Поэтому я верю в то, что мы на Новый год будем обязательно, все наши дома будут со светом", - подчеркнул нардеп.

В то же время, по его словам, в зоне риска прифронтовые районы. В частности, Харьков, Сумы и другие города, которые близко к линии фронта и по которым РФ прицельно бьет.

"Но в целом украинскую энергетическую систему вывести из строя и ее целостность врагу не удастся", - добавил Нагорняк.