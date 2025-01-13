Будут ли в Украине выборы в 2025 году: что говорят в Раде и на Западе

Теоретические сроки проведения выборов, которые озвучивают представители разных партий, уже постепенно смещаются с весны на осень. Причем в команде власти далеко не все верят в то, что даже осенью можно успеть какие-то выборы провести.

"Все слухи о выборах строятся не на том, что кто-то что-то знает или владеет какой-то суперинсайдерской информацией об окончании войны. А на том, что на фоне общей конъюнктуры никто из политиков не хочет быть застигнутым врасплох. А есть и те, которые хотят, пользуясь моментом, привести в тонус свои команды и попродавать свои ячейки", - рассуждает один влиятельный депутат Рады.

Возможность организации голосования прямо зависит от войны, а ее завершение - к сожалению, не только от Украины. Более того, даже если новый президент США Дональд Трамп сумеет положить конец войне в этом году, представители украинских партий отсчитывают еще минимум четыре, а то и шесть месяцев, которые понадобятся для организации и проведения выборов.

"Есть проблема с устаревшими реестрами избирателей - многие переехали и уехали, немало погибло", - говорит один из влиятельных нардепов.

Еще одна огромная проблема - как обеспечить голосование украинцев за границей. Для этого необходимо менять законодательство, на что потребуется время.

Позиция Запада

По информации различных источников издания, западные партнеры Украины неоднократно передавали Киеву сигналы о том, что выборы рано или поздно все же придется проводить.

И если боевые действия в каком-то формате прекратятся и военное положение будет отменено, то с голосованием затягивать точно не получится. Несмотря на огромный объем подготовительной работы, Украину попросят уложиться в несколько месяцев и, по крайней мере, провести выборы президента. Их чисто технически (меньше кандидатов, быстрее подсчет голосов и т.д.) организовать проще, чем парламентские.

При этом собеседник издания в дипломатических кругах отметил: в плане проведения выборов на Украину больше давят США, а не ЕС. Кроме того, источник допустил, что вопрос украинских выборов может стать одним из параметров глобальной "мирной сделки".