Будут ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых: ответ МОН

Будут ли сокращать ученых

По словам заместителя министра, ключевая задача изменения финансирования науки – предоставить научным учреждениям больше пространства для развития и привлечения дополнительных ресурсов.

Он говорит, что сейчас необходимо определить способные учреждения с весомыми результатами, передовыми фундаментальными исследованиями и успешными прикладными разработками – и именно им следует оказывать усиленную поддержку.

Сейчас происходит аттестация около 500 научных институтов. Это позволит измерить способности учреждений осуществлять научные исследования.

На вопрос, будут ли после аттестации закрывать научные институты и увольнять ученых, Курбатов ответил:

"Нет, у нас никогда не было таких задач. И государство не ставит таких задач ни себе, ни другим министерствам или академиям. По данным Всемирного банка 2025 года, количество исследователей в Украине на тысячу населения сейчас наименьшее в Европе. Поэтому надо не увольнять ученых, а наоборот – увеличивать их количество, уничтожать ничего не нужно. Надо реорганизовывать структуру, чтобы сделать ее более состоятельной, успешной и удобной именно для исследователей".

По его словам, ни один человек не должен быть уволен. Наоборот: в более мощном учреждении у них будет больше возможностей для развития как ученых.

"Аттестация не ставит целью уничтожение институтов. Главная задача – изменение модели финансирования науки. Да, мы не увеличиваем сразу финансирование в десяток раз. Но даем возможности получать и более высокие зарплаты, и средства на оборудование и развитие. Аттестацию разработали с использованием опыта Британии, Польши, Германии. Ее согласовали все академии и министерства без замечаний", – добавляет он.