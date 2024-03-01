Будут ли посылать повестки мужчинам за границей: что говорят в Раде

"Механизма, как это делать, сейчас нет", - сказал он в ответ на вопрос о повестках.

Кроме того, комитет предварительно отклонил норму о том, чтобы запретить предоставление консульских услуг для мужчин за границей, если у них нет военно-учетных документов.

Однако таким лицам предоставляется возможность с помощью телефонной связи либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные, пояснил депутат.

"Мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", - сказал Вениславский.

По его словам, речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

Парламент уже принял законопроект в первом чтении. Окончательно закон могут принять в конце марта.

Сейчас Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает 4 тысячи поправок ко второму чтению.

Нормы об ограничении конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными. Ограничение права на управление транспортным средством было поддержано, а арест на банковские счета - отклонен.

Электронные повестки не нашли поддержки в комитете. В то же время возможность регистрации в электронном кабинете остается как право, а не как обязанность.