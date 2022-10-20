Будут ли лютые морозы? Синоптики дали прогноз на зиму

Будущая зима в Украине может быть теплее, а продолжительность периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 градусов очень низкая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.
"Современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды", - говорится в сообщении.
Однако благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, метеорологи могут определить направления в температурном режиме в Украине.
Анализ температурных показателей в Украине за последние 30 лет:
"Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений", - пишет прессслужба.
Какие выводы по поводу наступающей зимы можно сделать:
"Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами", - добавили в гидрометеорологическом центре.
Напомним, что в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.
Также гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о сильном ухудшении погоды 20 октября. В Одессе и области ожидается сильный порывистый северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с.
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