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Будут ли лютые морозы? Синоптики дали прогноз на зиму

Фото: Синоптики дали прогноз на зиму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Будущая зима в Украине может быть теплее, а продолжительность периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 градусов очень низкая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.

"Современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды", - говорится в сообщении.

Однако благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, метеорологи могут определить направления в температурном режиме в Украине.

Анализ температурных показателей в Украине за последние 30 лет:

  • переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;
  • средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;
  • существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов;
  • сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в 2 раза.

"Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений", - пишет прессслужба.

Какие выводы по поводу наступающей зимы можно сделать:

  • средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;
  • вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;
  • в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов.

"Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами", - добавили в гидрометеорологическом центре.

Напомним, что в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

Также гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о сильном ухудшении погоды 20 октября. В Одессе и области ожидается сильный порывистый северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с.

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