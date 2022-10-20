Будут ли лютые морозы? Синоптики дали прогноз на зиму

"Современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды", - говорится в сообщении.

Однако благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, метеорологи могут определить направления в температурном режиме в Украине.

Анализ температурных показателей в Украине за последние 30 лет:

переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;

средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов;

сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в 2 раза.

"Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений", - пишет прессслужба.

Какие выводы по поводу наступающей зимы можно сделать:

средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;

в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов.

"Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами", - добавили в гидрометеорологическом центре.