Жителей Одессы и области призывают завтра не выходить на улицу без необходимости: в чем причина
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о сильном ухудшении погоды 20 октября. В Одессе и области ожидается сильный порывистый северо-западный ветер со скоростью до 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одеса.Офіційно.
Также ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Также в горадминистрации рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток.
Ранее сообщалось, что в Украине в четверг, 20 октября, ожидается похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег.
Ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала на новой неделе погодные качели. Она не исключила, что если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.
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