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Жителей Одессы и области призывают завтра не выходить на улицу без необходимости: в чем причина

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Одесса, Среда 19 октября 2022 20:36
Жителей Одессы и области призывают завтра не выходить на улицу без необходимости: в чем причина Фото: погода в Одессе сильно ухудшится, ожидают порывы ветра (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о сильном ухудшении погоды 20 октября. В Одессе и области ожидается сильный порывистый северо-западный ветер со скоростью до 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одеса.Офіційно.

Также ночью возможен небольшой дождь, днем ​​без осадков. В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Также в горадминистрации рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток.

Ранее сообщалось, что в Украине в четверг, 20 октября, ожидается похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег.

Ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала на новой неделе погодные качели. Она не исключила, что если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.

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