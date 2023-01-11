Будут ли индексировать доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда

Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает остановку действия закона "Об индексации денежных доходов населения". Это касается зарплат, пенсий, стипендий, алиментов и других выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы по вопросам труда ( Гоструда ).

Как отметили в Гоструде, все работодатели освобождены на 2023 год от обязанностей по начислению индексации заработной платы.

В то же время остановка действия закона "Об индексации денежных доходов населения" коснется не только заработной платы, это будет касаться и всех других доходов физических лиц, индексирующих по этому закону.

В частности:

пенсии;

стипендии;

денежное довольствие;

суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, кроме ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за потерпевшим) и членам их семей и пенсий, индексируемых в соответствии с законом по этим видам страхования;

суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или другим повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца, кроме суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании;

размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

"Вместе с тем, собственник или уполномоченный им орган может принять решение о дополнительных стимулирующих выплатах в связи с высоким уровнем инфляции в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, индексация денежных доходов населения - механизм повышения денежных доходов населения, дающий возможность частично или полностью возмещать удорожание потребительских товаров и услуг.