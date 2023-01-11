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Будут ли индексировать доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда

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Украина, Среда 11 января 2023 10:36
Будут ли индексировать доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда Фото: индексации доходов в 2023 году не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает остановку действия закона "Об индексации денежных доходов населения". Это касается зарплат, пенсий, стипендий, алиментов и других выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы по вопросам труда (Гоструда).

Как отметили в Гоструде, все работодатели освобождены на 2023 год от обязанностей по начислению индексации заработной платы.

В то же время остановка действия закона "Об индексации денежных доходов населения" коснется не только заработной платы, это будет касаться и всех других доходов физических лиц, индексирующих по этому закону.

В частности:

  • пенсии;
  • стипендии;
  • денежное довольствие;
  • суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, кроме ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за потерпевшим) и членам их семей и пенсий, индексируемых в соответствии с законом по этим видам страхования;
  • суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или другим повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца, кроме суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

"Вместе с тем, собственник или уполномоченный им орган может принять решение о дополнительных стимулирующих выплатах в связи с высоким уровнем инфляции в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, индексация денежных доходов населения - механизм повышения денежных доходов населения, дающий возможность частично или полностью возмещать удорожание потребительских товаров и услуг.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сообщил, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.

В 2023 году на индексацию пенсий выделили почти 40 млрд гривен.

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