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Будут ли бесплатные билеты на УЗ этой зимой и что с тарифами: позиция Мининфраструктуры

10:35 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Будут ли бесплатные билеты на УЗ этой зимой и что с тарифами: позиция Мининфраструктуры Фото: будут ли бесплатные билеты на УЗ зимой (Getty Images)
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"Укрзализныце" запрещено поднимать социальные тарифы на купе и плацкарт во время войны, однако в Мининфраструктуры готовы рассмотреть предложения по индексации других направлений. При этом программа бесплатных билетов зимой не будет возобновлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Владимира Шемаева в интервью Forbes Ukraine.

Что будет с тарифами на пассажирские поезда

Как ранее говорил СЕО "Укрзализныци" Александр Перцовский, во время действия военного положения компании запрещено поднимать социальные пассажирские тарифы (на проезд в плацкартных и купейных вагонах). В то же время в сегменте первого класса поездов "Интерсити" и на международных направлениях тарифы уже либерализованы, и они прибыльны.

В свою очередь в Мининфраструктуры отмечают, что готовы прорабатывать вопросы корректировки цен в случае предоставления соответствующих расчетов.

"Готовы рассматривать обоснованные предложения индексации в дальнем сообщении, чтобы не перегружать ни государственный бюджет, ни грузоотправителей. Клиентский сервис за эти годы объективно вырос, и подвижной состав стал лучше", - отметил Шемаев.

Кроме этого, в пригородном сегменте для оптимизации расходов часть поездов заменяют региональными, а местные власти уже согласовали умеренную индексацию тарифов.

Будет ли программа бесплатных билетов этой зимой

Прошлогодняя инициатива "УЗ 3000" позволила компании дополнить вагоны в низкий сезон, разгрузить наиболее пиковые периоды и привлечь более 100 тысяч новых пользователей в мобильное приложение "Укрзализныци".

Впрочем, на предстоящий зимний период возобновлять эту программу не планируют.

"Пока планов по ее продлению нет, поскольку этой зимой фокусируемся на безопасности перевозок", - подчеркнул замминистра.

Предыстория

Запуск в рамках "Зимней поддержки": Программа бесплатных поездок "УЗ-3000" была реализована в прошлом году в рамках правительственного пакета поддержки граждан.

Символизм расстояния: Объем в 3000 км соответствовал длине самого продолжительного маршрута по Украине в обе стороны (Запорожье - Ужгород).

Цель и окупаемость: Инициатива была призвана дозаполнять вагоны в межсезонье (например, в феврале) и стимулировать внутренний туризм, а в пиковые периоды - поддерживать жителей прифронтовых регионов. Программа покрывалась за счет доходов от премиальных сегментов (СВ, 1 класс, международные рейсы) и государственной компенсации себестоимости перевозок.

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