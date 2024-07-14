Будут ли автоматически выписывать штрафы за необновление данных в ТЦК: ответ Минобороны

Андрусяк напомнил, что 16 июля заканчивается двухмесячный срок для обновления военно-учетных данных. Таким образом власти хотели установить справедливый подход ко всем гражданам в вопросе выполнения своего конституционного военного обязательства.

Граждане должны были обновить место своего проживания, номер телефона и электронный адрес. При этом мужчины, которые не обновили свои данные, могут быть притянуты к административной ответственности - им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Директор Департамента кадровой политики Минобороны подчеркнул, что его ведомство не поддерживает продление сроков для обновления военно-учетных данных. Для этого было достаточно времени.

У Андрусяка также поинтересовались, всем ли будут автоматически выписывать штрафы за необновление данных.

"Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов", - ответил он.

При этом чиновник уточнил, что штрафы могут наложить в течение трех месяцев от момента обнаружения правонарушения до одного года с момента его совершения.