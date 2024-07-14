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Будут ли автоматически выписывать штрафы за необновление данных в ТЦК: ответ Минобороны

Фото: украинцам грозят штрафы за необновление военно-учетных данных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетные данные до 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марка Андрусяка.

Андрусяк напомнил, что 16 июля заканчивается двухмесячный срок для обновления военно-учетных данных. Таким образом власти хотели установить справедливый подход ко всем гражданам в вопросе выполнения своего конституционного военного обязательства.  

Граждане должны были обновить место своего проживания, номер телефона и электронный адрес. При этом мужчины, которые не обновили свои данные, могут быть притянуты к административной ответственности - им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. 

Директор Департамента кадровой политики Минобороны подчеркнул, что его ведомство не поддерживает продление сроков для обновления военно-учетных данных. Для этого было достаточно времени. 

У Андрусяка также поинтересовались, всем ли будут автоматически выписывать штрафы за необновление данных. 

"Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов", - ответил он. 

При этом чиновник уточнил, что штрафы могут наложить в течение трех месяцев от момента обнаружения правонарушения до одного года с момента его совершения. 

Что предшествовало

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ, в частности, предусматривал обязательное обновление военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.

Обновить данные можно тремя способами - в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".

При этом, как отмечали ранее в Минобороны, обновление данных подтверждает метка времени, которая указана в электронном или бумажном военно-учетном документе.

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