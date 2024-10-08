Будет ли в Украине "бабье лето": объяснение синоптика

Будет ли в Украине "бабье лето"

Эксперт отметила, что "бабье лето" - сугубо народный термин.

"Вот у нас сейчас было на протяжении нескольких дней определенное снижение температуры... такая осенняя погода. Перед этим кое-где по районам отдельных западных областей (преимущественно Прикарпатья) даже немножко были заморозки. Там буквально одна-две ночи, и только на почве, то есть не сильные такие. Однако все равно немного "дыхание осени" мы почувствовали", - напомнила она.

В ближайшие же дни синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

"Видим, что и сегодня уже солнце выглянуло и радует нас своим теплом... Так вот в следующие несколько суток у нас практически до пятницы (11 октября, - Ред.) во многих регионах температурный фон будет выше", - подчеркнула Птуха.

Она уточнила, что дневные максимумы в большинстве регионов ожидаются в пределах 17-24 градусов выше нуля.

"Немного прохладнее будет разве что завтра (в среду, 9 октября, - Ред.) по северо-восточной части - в пределах 14-19 градусов", - рассказала спикер УкрГМЦ.

Она добавила, что ночные температуры в Украине все же будут оставаться уже невысокими - в пределах 4-11 градусов в большинстве регионов (лишь в южной части Украины и у побережья морей ночные температуры могут быть на уровне 12-16 градусов выше нуля).

"Так что сугубо по народной терминологии, можно сказать, что вот эти дни, на этой неделе, можно назвать "бабьим летом" коротеньким. Буквально вот эти три дня", - признала Птуха.

Кроме того, она объяснила, что с точки зрения синоптиков во многих областях (если мы берем даже южные, большинство центральных и северных), "у нас еще по факту даже метеорологическая осень не наступила".

"Это когда несколько дней подряд среднесуточная температура - ниже 15 градусов... У нас были такие дни, когда среднесуточная температура была 15 и ниже, на отдельных метеостанциях, но чтобы в течение длительного периода хотя бы 3-5 дня, то пока такого не было", - заметила эксперт.

Она добавила, что по календарю осень в Украине все же подходит к своей середине, поэтому и метеорологическая вскоре наступит.

"Итак, ожидаем, что после вот этой недели, когда у нас будут более высокие значения температуры днем и снова комфортно, с солнышком, то вот на выходных и после выходных - уже более ощутимое и более стабильное снижение температуры. Температурные показатели будут приближаться к осенним значениям", - подытожила синоптик.