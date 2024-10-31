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Будет ли Украина требовать от МУС ордер на арест Ким Чен Ына: ответ Зеленского

Четверг 31 октября 2024 17:16
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Будет ли Украина требовать от МУС ордер на арест Ким Чен Ына: ответ Зеленского Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Решения по ответу Северной Кореи будут приниматься после боевого применения солдат КНДР в Украине. Это может быть обращение в Международный уголовный суд.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

В частности, у Зеленского спросили, будет ли Украина подавать на северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Международный уголовный суд по примеру, как это было с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы будем принимать решения после боевого применения армии КНДР против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", - ответил Зеленский.

Войска КНДР в России

Недавно появились сообщения о том, что Северная Корея (КНДР) отправила войска в Россию. По данным разведки США и украинских источников, около 10 тысяч солдат КНДР прошли тренировки на территории России, и некоторые из них переместились поближе к Украине, где их видели в российской форме и с российским оборудованием.

Международные партнеры осуждают такое сотрудничество, считая его опасным прецедентом, который может повлиять на глобальную безопасность.

Ордеры МКС против России

В марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Кроме этого, ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Владимир Зеленский МКС КНДР Ким Чен Ын
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