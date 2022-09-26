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Будет ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию: ответ Подоляка

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию из-за объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в его стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Tagesschau.de.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", - сказал он.

Подоляк также добавил, что Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразлично жертвы.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. После этого мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

В разных городах РФ начались протесты, на которых задержали более двух тысяч человек.

Сегодня в Дагестане начались новые протесты против мобилизации. Известно о 20 задержанных.

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Ирина ПодолякМобилизация в России