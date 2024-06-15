Чек-ап: какие обследования нужно регулярно проходить, даже если нет никаких симптомов

Даже если у человека нет никаких симптомов, есть ряд обследований, которые врачи советуют проводить регулярно, чтобы вовремя выявить наиболее распространенные заболевания. Это дает высокие шансы эффективного лечения.

РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Украины N504 от 19.03.2018 рассказывает, какие обследования нужно проходить регулярно.

Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания

В зоне риска возникновения этих болезней люди, которые имеют повышенное артериальное давление, курят и злоупотребляют алкоголем, имеют избыточный вес, сахарный диабет. А также отягощенный наследственный анамнез.

Кому нужно проверяться: мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 лет.

Для выявления болезней каждые 2 года нужно пройти измерение давления, оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, измерить индекс массы тела и окружности талии. А также измерить общий холестерин. Если есть факторы риска - эти обследования нужно проходить ежегодно.

Сахарный диабет

В зоне риска люди с избыточным весом, имеющие отягощенный наследственный анамнез. Также при наличии гестационного диабета.

Кому нужно проверяться: людям старше 45 лет и младше этого возраста, если есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для выявления болезни следует пройти оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, измерить индекс массы тела и окружности талии. Измерить уровень сахара крови натощак и общий холестерин. Обследование следует проходить каждый год.

ВИЧ

В зоне риска находятся люди, имеющие незащищенные половые контакты с людьми, живущими с ВИЧ или потребляющими инъекционные наркотики. А также работники сферы предоставления сексуальных услуг.

Кому нужно обследоваться: с 14 лет и старше, если есть факторы риска.

Выявить болезнь помогает скорый тест на ВИЧ. Обследование следует проходить каждый год.

Туберкулез

В зоне риска люди, имеющие контакты с больными активным туберкулезом. А также при наличии ВИЧ, пребывания в заведениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кому нужно обследоваться: любой возраст, если есть факторы риска.

Отслеживают наличие симптомов более 2 недель. Обследование нужно проходить каждый год.

Колоректальный рак (КРР)

В зоне риска люди с отягощенным наследственным анамнезом по КРР, есть семейный аденоматозный полипоз или наследственный неполепозный КРР. А также при воспалительных заболеваниях кишечника и аденоматозных полипах.

Кому нужно обследоваться: люди в возрасте 50-75 лет

Для выявления болезни проводят тест кала на скрытую кровь или направляют в учреждения здравоохранения по оказанию вторичной (специализированной) медицинской помощи. Обследование нужно проходить каждые 2 года. Если есть факторы риска - каждый год.

Людям из зоны риска нужно регулярно проходить медицинские обследования (фото: Freepik)

Рак молочной железы

В зоне риска люди, имеющие подтвержденную мутацию BRCA-1 или BRCA-2, отягощенный наследственный анамнез, позднее первое деторождение (30 лет и старше), бесплодие. А также женщины с поздней менопаузой (55 лет и старше), длительной гормонозамещающей терапией менопаузы, постменопаузальным ожирением. Выше вероятность, что болезнь возникнет, у людей, употребляющих алкоголь и курящих.

Кому нужно обследоваться: людям в возрасте 50-69 лет, если есть факторы риска - тогда с 40 лет.

Для выявления болезни человека направляют на маммографию. Обследование проводят каждые два года.

Рак предстательной железы

Обследование нужно проходить:

людям в возрасте от 50 лет и старше с низким риском

от 45 лет и старше со средним риском - отягощенный наследственный анамнез (РПЖ у родственника в возрасте до 65 лет)

от 40 лет и старше с высоким риском - отягощенный наследственный анамнез (РПЖ у нескольких родственников в возрасте до 65 лет)

Для выявления болезни проводят тест на простатспецифический антиген (ПСА) и/или направляют в учреждения здравоохранения по оказанию вторичной (специализированной) медицинской помощи. Если ПСА < 2,5, то обследование проводят каждые 2 года, если ПСА ≥ 2,5, тогда каждый год.

Какие исследования делают при оказании первой медицинской помощи

Приказом Минздрава также четко регламентируется, какие инструментальные и лабораторные исследования проводятся в рамках первой медицинской помощи: