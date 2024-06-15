Они приводят к раку. Онколог назвал 5 вещей, которые никогда не сделал бы

Одной из самых сложных реалий рака является то, что во многих случаях эксперты не могут точно определить одну причину заболевания. В то же время существует ряд факторов риска, которые могут повысить вероятность развития онкологии, и многие из них можно предотвратить.

Что нужно знать о вредных привычках для здоровья

Онколог Ваккас Тай рассказал о том, чего он избегает, чтобы снизить собственный риск заболеть раком.

Курение табака

Тай советует всем пациентам избегать табака любой ценой.

"Курение табака, употребление любых табачных изделий, вейпинг - все это канцерогенное. Табачная продукция, сам табак обладает канцерогенными свойствами", - предупреждает он.

По данным Американского онкологического общества (ACS), табачный дым содержит тысячи химических веществ, в том числе по меньшей мере 70, которые, как известно, вызывают рак и называются канцерогенами.

"Кроме того, курение также приводит к накоплению смолы в ваших легких, что приводит к повреждению ткани легких, а это также может вызвать рак", - добавил врач.

Употребление алкоголя

Тай говорит, что он также делает все возможное, чтобы полностью избегать алкоголя. Как отмечает онколог, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) действительно рекомендуют вообще не пить, если вы хотите снизить риск развития рака.

"Любой уровень, даже один бокал красного вина за ужином - канцерогенный, - объясняет Тай.

Употребление обработанного мяса

Все красное мясо является канцерогенным.

"Соль, вяление, копчение этого мяса создает много канцерогенных побочных продуктов, которые чрезвычайно токсичны в любой точке от вашего рта до пищевода, толстой кишки и через прямую кишку", - сообщил медик.

Игнорирование солнцезащитного крема

Регулярное использование солнцезащитного крема также важно для предотвращения рака.

"Любая кожа, которая будет подвергаться влиянию солнца, должна быть закрыта, особенно если вы собираетесь долго ехать на работу или едете на работу", - советует эксперт.

Вам нужно прикрывать лицо, шею, затылок, а также руки, руки - все, что подвергается воздействию солнца. Обновляйте солнцезащиту в течение дня.

Избыточный вес

Если у вас избыточный вес, вы подвергаетесь большему риску рака. Вам нужно делать интенсивные упражнения 150 минут в неделю.

Как известно, ожирение является известным фактором риска рака.