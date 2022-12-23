ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет ли снег? Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 23 декабря 2022 07:00
Будет ли снег? Синоптики рассказали о погоде на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 декабря, в Украине облачно с прояснениями. Также не нужно удивляться дождю, туману и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Осадки

"В западных, ночью и в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Туман, ветер и гололедица

В юго-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей местами гололед.

"Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – добавляют в "Укргидрометцентре".

Температура

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-10°.

Как сообщалось, погоду в Украине на Новый год 2023 года вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация