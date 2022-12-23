Будет ли снег? Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Сегодня, 23 декабря, в Украине облачно с прояснениями. Также не нужно удивляться дождю, туману и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Осадки

"В западных, ночью и в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Туман, ветер и гололедица

В юго-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей местами гололед.

"Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – добавляют в "Укргидрометцентре".

Температура

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-10°.