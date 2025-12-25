Будет ли единая дата Пасхи для римо-католиков и православных: что говорит посол Ватикана

Диалог между христианскими церквями по синхронизации церковного календаря и возможного введения единой даты празднования Пасхи продолжается, однако за последний год существенного прогресса в этом вопросе не произошло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Он отметил, что процесс фактически был приостановлен из-за ряда обстоятельств, в частности состояния здоровья Папы Франциска (бывший Папа Римский, который умер - ред.) и дальнейших событий в Ватикане.

"Я не видел здесь конкретных результатов. И состояние здоровья Папы Франциска на начало года, и процесс избрания нового Папы приостановили процесс, и время было нужно для Папы Льва, чтобы войти в этот вопрос", - сказал Кульбокас.

По его словам, важную роль в диалоге играет Украинская Греко-католическая церковь.

"Я бы сказал, что роль Украинской Греко-католической церкви является очень активной в самом Святом престоле, потому что они общаются, и Блаженнейший Святослав, в контакте с Блаженнейшим Епифанием, чтобы иметь видение и проблем, и возможных решений", - отметил посол Ватикана.

В то же время Кульбокас подчеркнул, что вопрос единой даты Пасхи остается сложным и требует взвешенного подхода.

"Из того, что я понял, это не является очень легким. Было бы нехорошо такой вопрос решить на бумаге. Или как-то форсировать очень сильно", - сказал он.

По его словам, участники диалога сходятся во мнении, что этому процессу стоит дать больше времени.

"Мы об этом разговаривали. Лучше немножко больше времени для этого дать, чтобы решить более глубоко этот вопрос", - добавил архиепископ.