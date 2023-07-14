Боится ли НАТО эскалации с Россией: ответ Госдепа США
НАТО не нужна эскалация с Россией. Альянс хочет, чтобы война на Украине закончилась. Поэтому союзники помогают ВСУ оружием и оказывают санкционное давление на страну-агрессора, а также на государства, которым его поддерживают.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Андреа Калан в интервью РБК-Украина.
"Не нужно эскалации, но не нужно и войны. Нам нужно, чтобы война закончилась, чтобы Россия не могла проводить ракетные удары по Украине, и чтобы у России не было возможности продолжать свою агрессию", - сказала Калан.
По ее словам, важны санкции, давление на другие страны, чтобы они не помогали Путину материально или военной техникой.
"Когда мы оказываем давление на Россию и всех, кто ей помогает, таким образом не будет эскалации, потому что у Путина будет меньше средств вести войну против Украины, и Украина сможет успешнее провести контрнаступление и защищать свою территорию, мы вместе работаем со всеми инструментами, которые мы имеем", - отметила представитель Госдепа США.
Напомним, официальный представитель Госдепа США Андреа Калан заявила, что Украина на саммите в Вильнюсе не получила приглашение в НАТО из-за того, что идет война и Альянс не хочет быть в прямом конфликте с Россией.
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