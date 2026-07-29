Безопасно ли купаться в Одессе после затопления судна GOLDEN LEO: что говорят в ОВА

Одесская областная военная администрация сообщила о текущей ситуации вокруг судна GOLDEN LEO, затонувшего возле побережья Одессы после российской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОДА Олега Кипера в Telegram.
Одесская областная военная администрация обнародовала новую информацию о судне GOLDEN LEO, которое 26 июля затонуло неподалеку от побережья Одессы в результате российской атаки.
По решению внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций профильные службы и научные учреждения продолжают постоянный мониторинг акватории Черного моря.
В случае изменения ситуации они готовы оперативно задействовать необходимые средства реагирования.
В администрации сообщили, что также определен механизм быстрого привлечения необходимых ресурсов, включая сорбенты и специализированную технику, если в этом возникнет необходимость.
По результатам анализа спутниковых материалов местонахождение затонувшего судна установлено.
"По состоянию на 29 июля 2026 года признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами не обнаружено", - сообщил Кипер.
В Одесской ОВА подчеркнули, что наблюдение за состоянием акватории Черного моря продолжается в постоянном режиме.
"Мониторинг продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле", — сообщили в администрации.
К наблюдению привлечены Одесская областная военная администрация, Администрация морских портов Украины и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Пока специалисты не фиксируют загрязнения акватории нефтепродуктами, официальных оснований для введения ограничений на купание из-за затопления GOLDEN LEO нет.
Экологи предупреждали о возможной угрозе загрязнения Черного моря после затопления судна GOLDEN LEO, которое затонуло в результате российской атаки.
По словам эколога Украинского научного центра экологии моря Виктора Коморина, основную опасность могут представлять топливо и смазочные материалы, находящиеся на борту.
Коморин сообщил, что эксперты изучат спутниковые снимки, чтобы определить наличие нефтяного пятна и спрогнозировать его возможное распространение под воздействием ветра и волн.
При этом груз кукурузы, который перевозило судно, по его оценке, не должен существенно повлиять на состояние морской среды.
Эколог также отметил, что в случае утечки нефтепродукты могут попадать в воду постепенно, а не одномоментно.
Напоминаем, что на фоне временной остановки судоходства в украинские морские порты из-за российских атак Украина, Европейская комиссия, Румыния и Молдова обсудили расширение альтернативных экспортных маршрутов через порты Дуная. Стороны рассмотрели меры, которые должны помочь сохранить поставки украинской продукции и снизить влияние ограничений на логистику.