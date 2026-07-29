Безопасно ли купаться в Одессе после затопления судна GOLDEN LEO: что говорят в ОВА

Что показал мониторинг

Одесская областная военная администрация обнародовала новую информацию о судне GOLDEN LEO, которое 26 июля затонуло неподалеку от побережья Одессы в результате российской атаки.

По решению внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций профильные службы и научные учреждения продолжают постоянный мониторинг акватории Черного моря.

В случае изменения ситуации они готовы оперативно задействовать необходимые средства реагирования.

Что происходит возле затонувшего судна

В администрации сообщили, что также определен механизм быстрого привлечения необходимых ресурсов, включая сорбенты и специализированную технику, если в этом возникнет необходимость.

По результатам анализа спутниковых материалов местонахождение затонувшего судна установлено.

"По состоянию на 29 июля 2026 года признаков загрязнения морской акватории нефтепродуктами не обнаружено", - сообщил Кипер.

Ситуация остается под контролем

В Одесской ОВА подчеркнули, что наблюдение за состоянием акватории Черного моря продолжается в постоянном режиме.

"Мониторинг продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле", — сообщили в администрации.

К наблюдению привлечены Одесская областная военная администрация, Администрация морских портов Украины и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Безопасно ли купаться в море?

Пока специалисты не фиксируют загрязнения акватории нефтепродуктами, официальных оснований для введения ограничений на купание из-за затопления GOLDEN LEO нет.

Предыстория

Экологи предупреждали о возможной угрозе загрязнения Черного моря после затопления судна GOLDEN LEO, которое затонуло в результате российской атаки.

По словам эколога Украинского научного центра экологии моря Виктора Коморина, основную опасность могут представлять топливо и смазочные материалы, находящиеся на борту.

Коморин сообщил, что эксперты изучат спутниковые снимки, чтобы определить наличие нефтяного пятна и спрогнозировать его возможное распространение под воздействием ветра и волн.

При этом груз кукурузы, который перевозило судно, по его оценке, не должен существенно повлиять на состояние морской среды.

Эколог также отметил, что в случае утечки нефтепродукты могут попадать в воду постепенно, а не одномоментно.