Актуальна ли до сих пор "формула мира" Зеленского: ответ Ермака

По словам Ермака, в "Формуле мира" изложено все, что необходимо для завершения полномасштабной войны. Документ поставил цель, другой вопрос - достижение этой цели.

"Война у нас длится 11 лет. Можно ли называть документы, которые были подписаны при других президентах, полностью отвечающими интересам нашей страны? Нет. Например, только по одному признаку: а почему там нет ничего о Крыме?", - пояснил глава ОП.

Он добавил, что "Формула мира" является украинской стратегией, а то, что происходит сегодня - это тактика. В частности напомнил, что только недавно Украина во время саммита в Бюргенштоке настаивала на полном прекращении огня против энергетической сферы. В том же числе для Киева важен трек по обмену военнопленных, возвращение гражданских, в том числе и детей. В связи с этим никакой разницы между позицией Кива сегодня и два года назад - нет.

Несмотря на то, что "Формула мира" подстраивается под реалии сегодняшнего дня, Украина, как отметил глава ОП, и в дальнейшем имеет стратегическую цель.

"Я считаю, что в "формуле мира" президента Зеленского изложена вся стратегия, все, что необходимо сделать для того, чтобы война была закончена. Поэтому она актуальна, абсолютно актуальна. Но реалии таковы, что это долгий путь. Его нужно с чего-то начинать, и сегодня совершенно очевидно, что его нужно начинать с прекращения огня", - заявил Ермак.