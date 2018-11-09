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Чотириразовий чемпіон Англії Дрогба завершив кар'єру футболіста

Новини » Спорт    09.11.2018 - 14:24
Фото: Дідьє Дрогба (chelseafc.com)
Фото: Дідьє Дрогба (chelseafc.com)

Легенда "Челсі" повісив бутси на цвях

Легендарний івуарійський нападаючий лондонського "Челсі" Дідьє Дрогба завершив кар'єру професійного гравця. Про це повідомляє Sky Sports.

Останній свій матч Дрогба провів у складі "Фінікса", за який 40-річного гравець виступав з 2017 року. Його команда поступилася "Луїсвіллі" з рахунком 0:1 в чемпіонаті USL.

У складі "Челсі" Дрогба виграв чотири рази чемпіонат Англії, також перемагав у Лізі чемпіонів. З 65 голами в 104 матчах він є найкращим бомбардиром в історії Кот-д'Івуару. За всю свою кар'єру забив 297 голів у 679 матчах.

Протягом кар'єри Дрогба виступав також за клуби "Ле Ман", "Генгам", "Марсель", "Шанхай Шеньхуа", "Галатасарай", "Монреаль Імпакт".

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