Чотири складові. Що буде перемогою України у війні: відповідь Кулеби

За підсумками війни Україна має повернути всі окуповані території включно з Кримом та отримати репарації від Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв’ю NRC заявив заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Перемога - це визволення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Виплата репарацій. Засудження воєнних злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги", - підкреслив Кулеба.

При цьому голова українського дипломатичного відомства додав, що переговори з Росією будуть в будь-якому разі, адже кожна війна закінчується дипломатією.

"Нам доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних Росією, але якщо є шанс покласти край війні і звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів", - сказав міністр.