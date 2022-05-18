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Четыре составляющих. Что будет победой Украины в войне: ответ Кулебы

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Среда 18 мая 2022 21:21
Четыре составляющих. Что будет победой Украины в войне: ответ Кулебы Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По итогам войны Украина должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым, и получить репарации от России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NRC заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Победа - это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", - подчеркнул Кулеба.

При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что в переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается дипломатией.

"Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров", - сказал министр.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что на фоне растущего доверия к Киеву со стороны Запада украинская сторона меняет картину победы в нынешней войне. В частности, теперь она выглядит не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022, а как полное освобождение украинских территорий.

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