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Чотири сенатори і два конгресмени США прибули до Києва

Новини » Політика    20.03.2019 - 18:24
Чотири сенатори і два конгресмени США прибули до Києва
Фото: Майк Крейпо (facebook com mikecrapo)

До України прибув голова комітету Сенату США з банківських питань

До Києва прибули чотири сенатори і два конгресмени США, щоб поспілкуватись з українськими високопосадовцями про партнерство між Україною та США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства США в Україні.

Мова йде про сенатора Майка Крейпо, голови комітету Сенату США з банківських питань, сенатора Джона Баррассо, сенатора Джона Кеннеді, сенатор Деб Фішера, конгресмен Майка Сімпсон та конгресмен Русса Фулчер.

Чотири сенатори і два конгресмени США прибули до КиєваНагадаємо, глава Комітету у закордонних справах палати представників Конгресу США Еліот Енгель заявив про тверду підтримку приєднання України до НАТОЕліот Енгель, виступаючи на підтримку законопроекту про політику США щодо невизнання протиправної спроби анексії Росією Криму, наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а даний документ є чітким сигналом підтримки партнерами США України.

Раніше повідомлялося, що членство України в Євросоюзі і НАТО стало стратегічною метою, яку парламент закріпив у Конституції. Реалізація цього завдання, згідно з прийнятими змінами до Основного закону, відтепер покладена як на президента, так і Верховну раду з Кабінетом міністрів. 

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