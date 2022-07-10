Чотири потяги з технічних причин затримуються в дорозі: графік

З технічних причин у дорозі затримується низка пасажирських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Отож, в дорозі затримуються потяги:
Час затримки поїздів може змінюватися. В УЗ рекомендують стежити за офіційними повідомленнями на сайті УЗ та оголошеннями на вокзалах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" ухвалила рішення про підвищення на 70% тарифів на перевезення вантажів.
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