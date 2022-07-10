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Чотири потяги з технічних причин затримуються в дорозі: графік

Автор: Євгеній Прокопенко

З технічних причин у дорозі затримується низка пасажирських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Отож, в дорозі затримуються потяги:

  • №85/233 Запоріжжя, Покровськ - Львів (затримка 55 хв);
  • №715 Київ - Перемишль (затримка 1 год 35 хв);
  • №45/46 Ужгород - Харків (затримка 50 хв);
  • №5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя (затримка 15 хв).

Час затримки поїздів може змінюватися. В УЗ рекомендують стежити за офіційними повідомленнями на сайті УЗ та оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" ухвалила рішення про підвищення на 70% тарифів на перевезення вантажів.

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Укрзалізниця