УЗ підвищила тарифи на перевезення без жодних переговорів з бізнесом, - експерт

"Укрзалізниця" ухвалила рішення про підвищення на 70% тарифів на перевезення вантажів, не провівши реальні дискусії з вантажовідправниками, а також – представила неточні цифри щодо впливу цього рішення на економіку та стан української промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Асоціації "Укрцемент" Людмилу Кріпку під час прес-конференції .

"Реальної дискусії між перевізником та вантажовідправником не було, нас просто поставили перед фактом. Коли УЗ оголосила обговорення підняття тарифів на 70%, наказ про їх підняття вже був підписаний. А із усіх обгрунтувань і законності підвищення тарифів на 70% ми не почули від компанії, як вона збирається скорочувати свої витрати. Це - дорога з одностороннім рухом, де УЗ просто перекладає всі свої витрати на плечі вантажовідправника", - наголосила Кріпка.

За її словами, вплив підвищення на собівартість кінцевого продукту буде значно вищим, ніж представила компанія у своїх розрахунках.

"Поясню на прикладі цементу. Вони заклали в інфраструктурну складову тільки перевезення власне цементу. При цьому не врахували перевезення сировини, якою для нас є вапняк, і для нас воно здорожчає на 55%. Крім того, не враховано перевезення вугілля та наповнювачів, не включена навіть тарифна відстань - а це все впливає на кінцеву вартість продукції", - пояснила вона.

Ще більше навантаження, за її словами, очікує промисловість із серпня, адже УЗ збирається змінити розрахунок за використання вагонів.

"Якщо раніше плата знімалася за фактичне користування вагоном, то з серпня плата братиметься за те, скільки часу він знаходиться в дорозі. Враховуючи, що УЗ має велике навантаження, і вагони йдуть дуже довго, ми розуміємо, що цей вагон теж буде перебувати у дорозі дуже довго. І це фінансове навантаження, знову ж таки, ляже на наші плечі", - підкреслила Кріпка.

Вона також зазначила, що бізнес виступив з пропозицією до уряду ввести мораторій на підвищення тарифів державних монополій на час воєнного стану та 6 після його завершення. Адже державні компанії мають змогу отримати кошти від міжнародних партнерів, у той час, як приватні компанії не отримують жодної підтримки.

"Цемент - це стратегічна сировина для відбудови країни. І все, що ми робимо зараз, ми закладаємо у збільшення витрат на відновлення України. Ми просто доведемо до банкрутства цементні підприємства і доведемо до знищення стратегічну галузь для відновлення", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури погодило для УЗ підвищення тарифів на вантажні перевезення відразу на 70% для всіх класів вантажів. Проти цього рішення виступила Європейська бізнес асоціація, яка закликала владу не перекладати проблеми УЗ на плечі бізнесу, який і так постраждав від війни, втративши сировинні бази та підприємства.

Водночас керівник Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) Сергій Кудрявцев заявив, що підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, адже через війну втратили сировинні бази, а логістика значно ускладнилася: подекуди вантажі прямують до замовників у 10 разів довше.

Раніше металургійні гіганти України - "Метінвест", "Арселор Міталл Кривий Ріг" та Ferrexpo оголосили про скорочення виробництва та часткове призупинення підприємств через неможливість доставити продукцію до замовників.