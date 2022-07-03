Чотири пояснення. У Зеленського назвали причини вибухів у російських містах

За його словами, першою причиною є те, що росіяни навмисно атакують свої ж міста, не шкодуючи співгромадян, - для того, щоб звинуватити в цьому українців.

"Примітивно, але абсолютно в стилі сучасної російської ідіо-пропаганди", - підкреслив Подоляк.

Він додав, що другою причиною вибухів є погана підготовка російських військових.

"У "інтелектуальних" операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де у нормальних людей знаходяться інші частини тіла", - написав радник глави ОП.

При цьому третя і четверта причини, за його словами, - "карма" і "божий промисел". Оскільки "зло завжди має наслідки".