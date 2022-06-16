Чотири області України перевірять на готовність до можливого вторгнення з Білорусі

Данілов повідомив, що Зеленський 15 червня зібрав засідання Ставки головнокомандувача, на якій обговорювалося питання Білорусі.

"Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні - що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани", - сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що Ставка довго і ефективно працювала над цим питанням.

"В результаті є доручення - зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни. Все це відпрацьовується кожний день", - сказав Данілов.