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Чотири роки в'язниці: оголошено вирок командиру луганського "Беркута"

Автор: Анастасія Рокитна

Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського "Беркута". Його заочно засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група".

Йому оголосили вирок у справі побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року.

"Валерія Костенка Суд визнав винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Державне обвинувачення представляла прокурор Олена Якушина", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сам Костенко перебуває у розшуку.

Нагадаємо, Шевченківський суд оголосив вирок у справі "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року.

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МайданБеркут